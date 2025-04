Allenamenti giornalieri per le coppie

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Per correre fino al traguardo di The Couple - Una Vittoria per Due, ci vuole un fisico bestiale, per questo alcune coppie non rinunciano ai loro allenamenti mattutini.

Per raggiungere la meta, l'impegno e la costanza sono fondamentali: lo sa bene Irma che, seguita da un coach, continua con degli intensi esercizi da pugile anche all'interno della Casa delle Coppie. Il successo si guadagna con tanto sudore e fatica! Forse ispirate dalla campionessa, anche Lucia, sorella di Irma, e la coppia composta da Laura e Giorgia, si mettono in moto con stretching e tapis roulant. Per affrontare la giornata bisogna rigenerare il corpo e la mente.

Tra movimento e risate, la mattinata scorre veloce. Le coppie sono pronte per affrontare le prossime sfide.