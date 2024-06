Vi presento i nostri su Italia 1: trama, cast e curiosità del film

Venerdì 28 giugno, in prima serata su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity, appuntamento con la commedia del 2010 diretta da Paul Weitz

Vi presento i nostri, la trama

Il film narra le vicende delle famiglie Fotter e Byrnes, che si ritrovano insieme al quinto compleanno dei gemellini Samantha e Harry. Greg Fotter, dopo aver conquistato la fiducia di suo suocero Jack, diventa il nuovo capofamiglia. Alla festa di compleanno viene invitata anche Andi Garcia, la rappresentante della casa farmaceutica dove lavora Jack: la ragazza ha uno strano atteggiamento nei confronti dell'uomo, tanto da attirare le attenzioni di Jack, che inizia a sospettare qualcosa.

Vi presento i nostri, il terzo film della saga

Dopo Ti presento i miei (2000) e Mi presenti i tuoi (2004), Vi presento i nostri è il terzo capitolo di una delle commedie americane più amate. Il film è stato girato nel 2009 per poi uscire al cinema negli Stati Uniti nel dicembre del 2010, proprio nel periodo delle feste di Natale. In Italia, invece, è arrivato a gennaio 2011. Alla regia Paul Weitz, regista e produttore di un'altra pellicola di successo, American Pie.

Vi presento i nostri, gli attori

Ben Stiller, presente in tutti e tre capitoli, interpreta il ruolo di un infermiere, Gaylord Fotter. L'attore statunitense negli anni ha preso parte ad alcuni film entrati nella storia della cinematografia, come Tutti pazzi per Mary e Una notte al museo. Nella sua carriera si è misurato anche come regista e doppiatore. Robert De Niro, qui nei panni di Jack, ex-agente della CIA e patriarca della famiglia Byrnes, è uno degli attori più famosi al mondo. Poco più che trentenne, vince l'Oscar come miglior attore protagonista nel 1974 per aver preso parte a Il padrino - parte II, mentre nel 1993 si porta a casa il Leone d'Oro alla carriera. Il cast è formato anche da Owen Wilson, Jessica Alba, Barbra Streisand, Daisy Tahan e Teri Polo.

Vi presento i nostri, alcune curiosità

Dustin Hoffman inizialmente non doveva far parte del cast. Le sue scene, infatti, sono state girate parecchio tempo dopo la fine delle riprese, tanto da far posticipare l'uscita del film da gennaio a dicembre 2010. Inoltre, nel film c'è un chiaro riferimento a Il padrino, quando Jack e Greg parlano di "Don Fotter".

