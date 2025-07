Dopo il grande successo delle ultime edizioni, Battiti Live torna da lunedì 7 luglio in prima serata su Canale 5. Alla conduzione dell’edizione 2025, dal suggestivo palco sul mare della piazza di Molfetta, Ilary Blasi e Alvin, con Nicolò De Devitiis.

Battiti Live 2025, gli ospiti della prima puntata

Nel primo appuntamento si alterneranno: Annalisa, Olly, Fedez, Tananai, Alessandra Amoroso, Serena Brancale, Coma_Cose, Cristiano Malgioglio, Gabry Ponte, Noemi, Rocco Hunt, Joan Thiele, Ofenbach e da Amici trigNO e il vincitore Andrea Doria. Presenti anche i Negramaro che regaleranno una performance speciale su un palco galleggiante, a pochi passi dal Main Stage, eseguendo una versione inedita di Estate, la hit che 20 anni fa li consacrò al grande pubblico. I cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia. Si parte con le performance di Achille Lauro da Ostuni e Gigi D’Alessio da Manfredonia. Ad accompagnare gli artisti, un corpo di ballo formato anche dagli allievi di show Amici. La regia della kermesse è affidata a Luigi Antonini. Battiti Live è disponibile in diretta e on demand su Mediaset Infinity con anche contenuti esclusivi e interviste direttamente dal backstage.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE