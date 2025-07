Da lunedì 7 luglio in prima serata su Canale 5, torna Battiti Live, la kermesse più amata dell'estate italiana condotta da Ilary Blasi e Alvin insieme a Nicolò De Devitiis

Le stelle più amate del panorama italiano e internazionale sono pronte a infiammare il palco di Battiti Live 2025 con hit indimenticabili.

La prima puntata di Battiti Live 2025 andrà in onda lunedì 7 luglio in prima serata su Canale 5. Alla conduzione troviamo Ilary Blasi e Alvin, insieme a Nicolò De Devitiis.

Dalla splendida cornice della città di Molfetta, Battiti Live è pronto a regalare al pubblico presente e ai telespettatori la migliore musica del panorama italiano e internazionale.

La regia del festival è affidata a Luigi Antonini.

Ilary Blasi e Alvin conducono Battiti Live 2025

Battiti Live 2025, quando inizia e dove vederlo

Battiti Live 2025 andrà in onda da lunedì 7 luglio in prima serata su Canale 5. Potete vedere Battiti Live anche in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

