Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va dal 14 al 18 luglio durante i prossimi episodi della seconda stagione di La forza di una donna, la nuova serie televisiva turca di Canale 5.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.45 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: le anticipazioni dal 14 al 18 luglio

Nisan, in un concorso scolastico, vince un computer e dei libri e per supportare la madre, decide di non tenere il computer e chiede ad Arif di aiutarla a metterlo in vendita.

Enver legge parte del diario di Sirin e, sconvolto da quello che c'è scritto, decide di affrontare la figlia.

La polizia arriva nella casa di Bahar e la perquisisce, dopo una segnalazione. Si cerca della droga, e sembra che la donna non ne sappia nulla. I bambini intanto sono disperati e cercano aiuto nell'abbraccio di Arif.

Bahar scopre che a casa sua qualcuno aveva nascosto un pacchetto contenente droga, che Doruk ha portato a scuola e perduto prima che la polizia venisse a perquisire l'appartamento.

Dietro il tentativo di incastrare Bahar c'è l'ex fidanzata gelosa di Arif. A causa della sua malattia, Bahar sviene mentre sta cucinando e la casa rischia di prendere fuoco. Così, decide di trasferirsi da Hatice, la quale, ovviamente, non prende per niente bene la notizia. Inaspettatamente, è Sirin a convincerla che è giusto che Bahar e i suoi figli vivano lì con loro.

L'unico che sembra davvero contento del loro arrivo è Enver che fa di tutto per metterli a loro agio.

Intanto Ceyda affronta Yusuf e gli parla di un suo grande segreto.

