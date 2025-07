Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna, in onda martedì 8 luglio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata di martedì 8 luglio di La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Bahar viene derubata.

La forza di una donna: cosa succede l'8 luglio

Dopo aver ritirato il suo stipendio, Bahar viene aggredita e rapinata, riportando anche delle ferite. La donna sporge denuncia alla polizia; Arif, impietosito, le offre del denaro per tornare a casa. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

