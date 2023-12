I genitori di Saman Abbas, la diciottenne sparita a Novellara nella primavera del 2021 e successivamente ritrovata senza vita nel novembre 2022, sono stati entrambi condannati all'ergastolo per omicidio, proprio come richiesto dalla Procura. Come seguito in diretta da Pomeriggio Cinque durante la puntata di martedì 19 dicembre, la Corte di assise di Reggio Emilia- - dopo quasi cinque ore di camera di consiglio - ha inoltre condannato a quattordici anni lo zio della ragazza, Danish Hasnain, mentre i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq sono stati assolti. Se la madre di Saman, Nazia Shaheen, continua a essere latitante, il padre Ahabbar Abbas si era difeso in aula raccontando di aver sentito "tante parole false", negando sia di aver ucciso la figlia, sia di aver precedentemente organizzato un suo matrimonio combinato. "Non è vero che sono persona ricca, non è vero che sono una persona mafiosa. Non è vero che ho ammazzato una persona qua, una in Pakistan" - Aveva raccontato l'uomo ai giudici prima della sentenza.

