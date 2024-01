“Aspetto da due anni e più il Tribunale di sorveglianza che dica esattamente se, per quanto riguarda la condanna, dovrà fare gli arresti domiciliari o se dovrà andare in carcere. Sappiamo perfettamente che sotto i quattro anni nessuno va in carcere”. In collegamento da Roma, a Pomeriggio Cinque parla Edward Von Freymann, il papà di Gaia, la giovane travolta a Roma dall'auto di Pietro Genovese nel 2019. Insieme a lei morì anche Camilla Romagnoli.

Il ragazzo sarebbe a processo per evasione dai domiciliari e vivrebbe libero a Londra: “Vado nelle scuole a sensibilizzare i ragazzi dalla quinta elementare fino ai 18 anni e racconto la storia di Gaia. Molte volte mi chiedono: è stato condannato questo ragazzo? Dov’è? Che fine ha fatto? Non sappiamo dare una risposta”.

Secondo il padre della vittima, Gaia era molto prudente nel rispettare le regole stradali e non sarebbe credibile l'ipotesi secondo la quale avrebbe attraversato lontano dalle strisce pedonali: “Lei aveva paura di morire sulla strada dopo il mio incidente in motocicletta, sono rimasto in coma per un mese e per un anno sono rimasto in ospedale per fare fisioterapia, era rimasta traumatizzata. Era diventata d’esempio per i suoi amici e i suoi compagni di classe”.

Edward Von Freymann spiega a Myrta Merlino le ragioni che avrebbero portato alla tragedia: “Il 95% degli incidenti mortali si possono evitare. Le cause della morte dell’incidente di Gaia e Camilla sono molteplici: dal tasso alcolemico di 1,4 alla velocità di 94km/h, al momento dell’impatto inviava quattro fotografie su WhatsApp, si era accertato che stavano facendo una corsa con tre autovetture coinvolte e il ragazzo non si era fermato”.

