A Cinto Caomaggiore, in provincia di Venezia, un uomo ha gettato la figlia di cinque anni dal balcone e poi ha tentato il suicidio. A Pomeriggio Cinque, le testimonianze di due dei tre ragazzi che hanno assistito alla scena e che sono intervenuti per salvare la piccola e fermare il padre.

L'uomo, infatti, avrebbe tentato di scappare ma uno dei ragazzi è riuscito a bloccarlo e aspettare l’arrivo dei Carabinieri. La bambina sarebbe ricoverata in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.

"Ho sentito delle urla, ci siamo preoccupati e abbiamo visto questo signore urlare che diceva cose senza senso", racconta uno dei tre diciottenni. "Ho intravisto una figura dal terrazzo, una persona che urlava e gesticolava. Il padre era per terra nel giardino. Nel momento in cui ho preso la bambina e stavo andando fuori, lui si è alzato, ha preso una rincorsa ed è andato a sbattere con la spalla contro la vetrata dell’abitazione sotto. Pensavo volesse sfondarla ma non credo ci sia riuscito. Allora ho portato fuori la bambina perché pensavo si sarebbe scagliato anche contro di noi. Appena abbiamo scavalcato il cancelletto, lui ci è corso dietro. Pensavamo volesse la bambina o venirci incontri. Invece no, non ci ha calcolato ed è corso via. Era a petto nudo e senza scarpe. Inciampava da solo, poi riprendeva la corsa. Poi siamo riusciti a raggiungerlo e lo abbiamo fermato.

In collegamento con Myrta Merlino anche un altro dei ragazzi: "Il mio amico con la bambina in braccio mi ha detto: L’ha appena buttata dal primo piano. Come primo istinto sono subito corso contro all’uomo insieme all’altro mio amico e siamo riusciti a placarlo a terra. Le frasi che diceva non avevano nessun nesso logico, continuava a dire che aveva sette anni, frasi autolesioniste contro di lui, ad un certo punto ha tentato di togliersi la vita tentando di ingoiare un pezzo di ferro appuntito trovato per la strada ma non ci è riuscito perché gli ho dato dei colpi sul viso per non farlo ingoiare".

