In attesa della nuova edizione condotta da Gerry Scotti, vediamo quando la conduttrice televisiva muoveva i primi passi in tv con il celebre quiz di Mike Bongiorno nel 1992

La Ruota della Fortuna torna in tv con la conduzione di Gerry Scotti. Lo storico quiz, condotto in passato da Mike Bongiorno, ha visto la partecipazione di alcuni concorrenti divenuti poi celebri. Tra gli altri, c'è anche la conduttrice, attrice ed ex modella italiana Adriana Volpe.

Nata a Trento il 31 maggio 1973, debutta ufficialmente in televisione a soli 20 anni, ma già un anno prima muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando al celebre quiz La ruota della fortuna condotto da Mike Bongiorno. Nel video qui sopra potete rivedere Adriana Volpe a soli 19 anni insieme a Mike Bongiorno.

In occasione dei 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno, Gerry Scotti conduce una nuova edizione de La Ruota della Fortuna a partire da lunedì 6 maggio alle 18.50 su Canale 5.