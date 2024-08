Zona Bianca, le anticipazioni del 14 agosto

Giuseppe Brindisi alla conduzione di Zona Bianca

Mercoledì 14 agosto nuovo appuntamento con Zona Bianca, il programma di approfondimento condotto, in prima serata su Retequattro, da Giuseppe Brindisi. In apertura di puntata, il giornalista intervisterà Giovanni Malagò, presidente del Coni, per un bilancio delle Olimpiadi di Parigi 2024, segnate da grandi trionfi e ancor più grandi polemiche. Continua inoltre l'inchiesta sul dottor Franco, che sui social respinge le accuse dei propri pazienti, negando di averli rovinati con interventi di chirurgia estetica approssimativi. Infine, l'emergenza caldo, con gli ultimi dati raccolti dall’Istat, secondo cui sarebbe raddoppiato il numero di italiani che – negli ultimi anni – è stato esposto a temperature pari a 40 gradi.

