Nella nuova puntata di Zona Bianca in onda mercoledì 31 luglio, Flavio Briatore risponde agli imprenditori della Puglia

"Quando dici la verità, la gente si incazza: è sempre così. Io non ho detto niente di straordinario. Non voglio entrare in polemica con nessuno. La Puglia è una Regione molto, molto bella, con cose straordinarie. Dico solo che dovrebbe avere un turismo un attimo più elevato. Dobbiamo, però, dare un servizio, se vogliamo avere questo turismo. Se vogliamo avere un turismo ad un certo livello, dobbiamo avere delle infrastrutture ad un certo livello".

Queste le parole di Flavio Briatore, affidate ad un’intervista che andrà in onda mercoledì 31 luglio, a Zona Bianca, programma di prima serata condotto su Rete 4 da Giuseppe Brindisi.

L’imprenditore, il 17 luglio, aveva criticato gli imprenditori balneari pugliesi, colpevoli – a suo dire – di imporre ai turisti prezzi eccessivi per lettini, ombrelloni e spiagge: "Se la gente acquista il lettino a questi prezzi qui (60, 70, 80 euro al giorno, ndr), è un fatto commerciale: c’è una domanda e un’offerta. Io, vedendo certi filmati, dico solo che si può fare meglio".

Flavio Briatore, nel corso dell’intervista, ha poi replicato a Stefano Minerva, sindaco di Gallipoli, che lo ha accusato di criticare la Puglia dopo aver provato ad investire, senza successo, nel Salento. "Ha pensato di venire qui e fare le cose fuori dalle regole", ha detto Minerva.

"Quel sindaco non è gradevole, perché io non vengo a fare le cose mie senza regole. Parlerò anche con gli avvocati di querelarlo quel sindaco lì. Gallipoli è l’esempio, quest’anno, di uno scandalo straordinario. Basta vedere i filmati di Gallipoli, con le macchine nella sabbia. Il sindaco, anziché parlare di Briatore, dovrebbe andare con la pala a spalare la sabbia per garantire alle macchine l’accesso al mare", replica Briatore.

