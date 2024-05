Fedez-Iovino, il video inedito del pestaggio

L e immagini della rissa che vedrebbe coinvolti Fedez e Cristiano Iovino, avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 aprile, sono andate in onda nella puntata di domenica 26 maggio di Zona Bianca.

Il filmato, ripreso da una telecamera di sorveglianza, mostra un van, da cui sarebbero scese delle persone che si sarebbero dirette verso il personal trainer. Secondo gli inquirenti, la prima persona a scendere sarebbe proprio Fedez, che, stando alle immagini, proverebbe a colpire Iovino. Dal van, poi, scenderebbero altre cinque persone: tra queste, gli inquirenti riconoscerebbero la guardia del corpo del cantante, Cristiano Rosiello. Iovino, accerchiato, tenterebbe quindi di scappare, ma il gruppo lo avrebbe raggiunto. L'aggressione sarebbe avvenuta fuori dall'inquadratura della telecamera.

Le immagini inedite del pestaggio a Cristiano Iovino

Secondo la ricostruzione, la rissa sarebbe avvenuta vicino al complesso residenziale dove abita Iovino. Sarebbero state proprio le guardie private del palazzo a chiamare i soccorsi.

Iovino non ha sporto denuncia, dichiarando di non conoscere gli aggressori, ma il portinaio e una guardia privata in turno di notte dicono di aver visto coinvolto Fedez, che ora sarebbe indagato per rissa. Qualche settimana fa, sempre a Zona Bianca, il cantante aveva dichiarato di non avere nulla a che fare con il pestaggio.