Ale & Franz, a Zelig On lo sketch della panchina

Su Italia 1 è tempo di grandi risate grazie a Zelig On, al via domenica 23 novembre in prima serata. Tra i comici che si sono alternati sul palco durante la puntata d'esordio, Ale & Franz hanno portato in scena lo sketch dell'iconica panchina.



"Quando c'è una panchina sul palcoscenico, cosa vi viene in mente?", esordisce Paolo Ruffini, alla conduzione del programma insieme a Lodovica Comello. Lo storico duo comico viene accolto dagli applausi del pubblico in sala, dando vita a una gag che coinvolge lo stesso Ruffini.



Il duo comico, composto da Alessandro Besentini e Francesco Villa, si è formato ufficialmente nel 1994 e ha raggiunto il successo televisivo sul finire degli anni Novanta, prendendo parte a diversi programmi televisivi.

Tra i principali cavalli di battaglia, conserva un posto di rilievo proprio la gag della panchina, sulla quale i due si scambiano battute e frecciatine.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE