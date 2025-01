Mercoledì 29 gennaio, in prima serata su Canale 5, va in onda il terzo appuntamento con lo show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada

Mercoledì 29 gennaio, in prima serata su Canale 5, ultimo appuntamento con Zelig, lo show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Zelig 2025, i comici della terza puntata

Questa settimana si alterneranno sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi: Omar Pirovano, Vincenzo Albano, Nikolas Albanese, Maurizio Lastrico, Simone Barbato, Max Angioni, Federico Basso, Virgigno, Antonio Ornano, Davide Paniate, Silvio Cavallo, Anna Maria Barbera, Giovanni D’Angella, Aurelio Sechi, Vincenzo Comunale, Santo Palumbo, Senso D’Oppio, Francesco Migliazza, Federica Ferrero, Eddy Mirabella, Leonardo Manera, Tiberio Cosmin e Davide Calgaro. Un connubio tra affermati nomi della risata e nuovi talenti emergenti, scovati in giro per l’Italia dagli ideatori del programma Gino&Michele e Giancarlo Bozzo. Guest star della serata finale: Il Volo, il trio italiano più famoso nel mondo composto da Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone. Come sempre, presente il corpo di ballo di DanceHaus Hip Hop Department di Susanna Beltrami, formato da 18 ballerini professionisti, e la band The Pax Side of the Moon, composta da 8 musicisti dallo stile originale e irriverente che nel 2018 hanno vinto il contest di Zelig “Fun Cool Music Award”. Cura la scenografia Marco Calzavara. La regia è di Marco Beltrami.