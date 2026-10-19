Prosegue anche il “ Best Minute ”, il programma nel programma che mette in gara i momenti più divertenti dei trent’anni di Zelig. A scegliere il minuto della serata sono Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio , tre grandi protagonisti della comicità italiana chiamati a pescare dai circa 25.000 minuti dell’archivio di Zelig e a confrontarsi sui loro preferiti.

Ad arricchire lo show, la musica dal vivo della Roy Paci Orchestra, presenza storica e parte integrante dell’identità di “Zelig”, e le coreografie del corpo di ballo, che accompagneranno i diversi momenti della serata.

Zelig 30 è ideato e scritto da Gino & Michele e Giancarlo Bozzo e dal gruppo autorale che lavora alla realizzazione del programma: Carlo Turati, Teo Guadalupi, Davide Paniate, Paolo Uzzi, Andrea Midena, Giovanna Donini, Maite Turati, Luca Contato.

Regia di Marco Beltrami; produzione esecutiva Lezgo Studio srl; costumi Laura Liguori; scenografia di Marco Calzavara; il direttore della fotografia è Gianluca Bronzini.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE