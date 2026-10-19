Martedì 20 ottobre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Zelig 30, la festa per i trent’anni del comic show più longevo della televisione italiana. Conducono Michelle Hunziker, Ale e Franz. Ospite speciale della seconda puntata Enzo Iacchetti.
Ospite speciale della terza puntata Max Giusti.
Sul palco si alterneranno alcuni dei protagonisti più amati della comicità italiana: Anna Maria Barbera, Antonio Ornano, Leonardo Manera, Giancarlo Kalabrugovic, Franco Neri, Gianni Cinelli, Vincenzo Comunale, Filippo Caccamo, Claudio Batta, Gigi Rock, Chiara Lippi, Senso d’Oppio, Francesco Migliazza, Simone Barbato, Alessandro Politi.
Prosegue anche il “Best Minute”, il programma nel programma che mette in gara i momenti più divertenti dei trent’anni di Zelig. A scegliere il minuto della serata sono Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio, tre grandi protagonisti della comicità italiana chiamati a pescare dai circa 25.000 minuti dell’archivio di Zelig e a confrontarsi sui loro preferiti.
Ad arricchire lo show, la musica dal vivo della Roy Paci Orchestra, presenza storica e parte integrante dell’identità di “Zelig”, e le coreografie del corpo di ballo, che accompagneranno i diversi momenti della serata.
Zelig 30 è ideato e scritto da Gino & Michele e Giancarlo Bozzo e dal gruppo autorale che lavora alla realizzazione del programma: Carlo Turati, Teo Guadalupi, Davide Paniate, Paolo Uzzi, Andrea Midena, Giovanna Donini, Maite Turati, Luca Contato.
Regia di Marco Beltrami; produzione esecutiva Lezgo Studio srl; costumi Laura Liguori; scenografia di Marco Calzavara; il direttore della fotografia è Gianluca Bronzini.