La seconda puntata della nuova edizione di Zelig, andata in onda mercoledì 22 gennaio, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La seconda puntata di Zelig 2025, andata in onda mercoledì 22 gennaio in prima serata su Canale 5, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Potete vedere la seconda puntata integrale nel video qui sopra.

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada sul palco di Zelig 2025

Lo show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada ha visto salire sul palco sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi: Vincenzo Albano, Max Angioni, Francesco Migliazza, Virgigno, Lunanzio, Antonio Ornano, Aurelio Sechi, Dado, Leonardo Manera, Enrico Bertolino, Nikolas Albanese, Raul Cremona, Panpers, Corinna Grandi, Elianto, Oblivion, Senso d’Oppio e Andrea Di Marco.

Ospite della serata: la capitana della nazionale italiana di pallavolo femminile, Anna Danesi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE