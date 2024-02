Vivere, tutte le stagioni in streaming gratis su Mediaset Infinity

Il cast di Vivere

Tutti gli episodi di Vivere, storica soap opera italiana andata in onda dal 1999 al 2008, sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Come va a finire la soap opera Vivere?

Alfio, durante il ricevimento delle sue nozze, viene a sapere da Italo che Andrea è fuggito dal carcere. Giovanni ritrova le fedi nuziali di Giulia e Alfio che aveva perso. Giulia e Alfio si sono finalmente sposati e partono per il loro viaggio di nozze.

Diego e Marianna sono felici anche se non sanno dove recuperare il denaro per far partire i lavori al diving.

Luca torna in polizia e in chiesa, durante la cerimonia, prende la mano di Barbara e si baciano per la prima volta.

Lorenzo viene a sapere da Barbara che Rebecca intende lasciare Como, quindi va a casa sua nell'intento di impedirle di partire, ma lei è già uscita. Rebecca si avvia intanto all'imbarco del volo che la porterà lontano da Lorenzo. L'uomo, deciso a fermarla, rimane con l'auto bloccato nel traffico.

Quando è finito Vivere?

Il 23 maggio 2008 è stata trasmessa l'ultima puntata di Vivere. Dopo quindici anni, Mediaset Infinity ha voluto celebrare questo anniversario inserendo tutte le puntate nel suo catalogo, con una nuova stagione pubblicata ogni mese.

Chi erano i protagonisti di Vivere?

Tra gli attori che hanno recitato nella soap Vivere ci sono Beatrice Luzzi, diventata poi concorrente del Grande Fratello 2023, Francesca Cavallin, nel ruolo di Irene Monteleone, e un giovanissimo Daniele Silvestri, volto di Marco Falcon. Pietro Foschi è invece interpretato da Alessandro Preziosi, uno degli attori più importanti delle fiction italiane. Nel cast sono presenti anche Brando Giorgi (Giuseppe Falcon) e Licia Nunez (Barbara Ponti).

Con: Stefano Abbati, Luca Bastianello, Federica Bianco, Giorgio Biavati, Francesca Bielli, Paolo Calissano, Lorenzo Ciompi, Edoardo Costa, Cristina D'Alberto Rocaspana, Luciano De Luca, Elisabetta De Palo, Antonio Faa, Mavi Felli, Alessandra Zarini, Gianni Garko, Giorgio Ginex, Gabriele Greco, Adolfo Lastretti, Veronika Logan, Manuela Maletta, Annamaria Malipiero, Fiorenza Marchegiani, Fabio Mazzari, Caterina Misasi, Stefania Palmisano, Donatella Pompadour, Sara Ricci, Michael Reale, Luciano Roman, Gianfranco Russo, Giuditta Saltarini, Carmine Scalzi, Daniela Scarlatti, Massimo Schina, Edoardo Siravo, Carola Stagnaro, Edoardo Sylos Labini, Mariella Valentini, Edoardo Velo e Patricia Vezzuli.

Quante sono le stagioni della soap Vivere?

In totale, sono state prodotte 9 stagioni di Vivere. Ognuna di esse è composta da 230 episodi di circa 25 minuti, ad eccezione della prima stagione, formata da 228 puntate, e dall'ultima, di 290 episodi trasmessi prima su Canale 5 e poi su Rete 4.

Dove si possono rivedere le puntate di Vivere?

I fan di Vivere hanno la possibilità di riappassionarsi alle vicende della soap. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

