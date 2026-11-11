La terza puntata di Viola come il mare 3 è disponibile in anteprima in streaming on demand gratis su Mediaset Infinity e mercoledì 11 novembre in prima serata su Canale 5.

Viola deve affrontare il ritorno improvviso dei blocchi motori, legati alla sua malattia.

Intanto, Alice viene colta da un malore e viene ricoverata in ospedale, dove Leonardo e Viola si precipitano nella speranza di ricucire il rapporto con lei.

Max e Turi indagano sul caso di un giovane barista finito in coma dopo essere stato raggiunto da un proiettile e nel frattempo, Viola sospetta che Max abbia un’amante, senza immaginare il suo passato difficile.

Infine, un nuovo dramma colpisce la famiglia Attanasio.

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