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Viola come il mare
SERIE TV12 novembre 2026

Viola come il mare 3, la terza puntata in streaming

La terza puntata di Viola come il mare 3 è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity
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La terza puntata di Viola come il mare 3 è disponibile in anteprima in streaming on demand gratis su Mediaset Infinity e mercoledì 11 novembre in prima serata su Canale 5.

Viola come il mare 3, la trama della terza puntata

Francesca Chillemi in una scena di Viola come il mare 3
Francesca Chillemi in una scena di Viola come il mare 3

Viola deve affrontare il ritorno improvviso dei blocchi motori, legati alla sua malattia.

Intanto, Alice viene colta da un malore e viene ricoverata in ospedale, dove Leonardo e Viola si precipitano nella speranza di ricucire il rapporto con lei.

Max e Turi indagano sul caso di un giovane barista finito in coma dopo essere stato raggiunto da un proiettile e nel frattempo, Viola sospetta che Max abbia un’amante, senza immaginare il suo passato difficile.

Infine, un nuovo dramma colpisce la famiglia Attanasio.

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