Noemi Impellizzeri, la sorella dell'amico indagato: "Non farebbe mai male a nessuno"

A Verità nascoste - Il diario interviene la sorella di Tony, l'amico di Noemi Impellizzeri indagato per omicidio nell'ambito dell'inchiesta sulla morte della donna, rinvenuta senza vita nella sua abitazione di Riposto, in provincia di Catania.

L'uomo avrebbe aiutato spesso Noemi Impellizzeri: "Sì, abbastanza. Aiutava abbastanza. È stato un supporto per Noemi", dichiara la sorella, che conferma il fatto che lui l'avesse ospitata in casa propria: "Sì, l'ha ospitata a casa sua e le dava anche da mangiare."

La sorella respinge ogni sospetto nei confronti del fratello: "Non farebbe mai male a nessuno". Aggiunge che l'uomo avrebbe sempre agito soltanto per aiutare Noemi e che si sarebbe trovato coinvolto nella vicenda perché preoccupato dal fatto che la donna non rispondesse più ai contatti, precisando di non essere stato l'unico a essersi recato sul posto per lo stesso motivo prima del ritrovamento. Secondo la sorella, l'uomo si sarebbe quindi "trovato nel posto sbagliato, nel momento sbagliato".

La donna non esclude che il fratello possa essere stato incastrato ma ribadisce la fiducia nella sua innocenza: "Può essere, però abbiamo tutti gli elementi per provare la sua innocenza."