Garlasco, l'ex assessore Piercarlo Collivignarelli sull'auto di Alberto Stasi: "Fu aperta in ogni dove"

"Quel giorno c'erano tre macchine dei Carabinieri davanti e dietro c'era la macchina di Stasi", racconta l'ex assessore. Accanto all'auto ci sarebbero stati due carabinieri della stazione di Garlasco e l'allora maresciallo Roberto Luigi Pennini: " La macchina di Alberto fu aperta in ogni dove : nelle portiere, al di sotto, verificarono le gomme. Si sedettero sulla macchina, guardarono il portaoggetti, sotto il volante. L'hanno scandagliata nei minimi particolari". Collivignarelli si sofferma sui tappetini: "Sono stati alzati, rimossi, osservati alla luce del sole e la stessa cosa avveniva sia dalla parte del guidatore che dalla parte del passeggero. Anche i tappetini posteriori, molto più piccoli, venivano asportati, guardati e poi rimessi a posto, dopo aver verificato cosa poteva esserci al di sotto".

L'avvocato descrive anche le modalità con cui si muovevano gli operatori attorno al veicolo: "Alcuni avevano i calzari, ma non avevano i guanti e viceversa. Era un via vai continuo, come se fosse stato un pullman alle fermate, dove la gente esce ma anche entra". E ricorda la conclusione di quel controllo: "Alla fine uno degli agenti disse: Qui non c'è niente".

In quel momento l'auto di Stasi non era sotto sequestro: "Assolutamente. Fu sequestrata una settimana dopo, sotto la pioggia", conferma Collivignarelli, che aggiunge: "Mi ha colpito il fatto che avessero due sacchi della spazzatura neri, riempiti di cose evidentemente poste sotto sequestro. Li hanno presi e li hanno messi dietro il carro attrezzi che portava via le vetture".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE