La vittoria è arrivata con la domanda " Gli uomini hanno impiegato più tempo a costruire ", a cui Barbara ha risposto correttamente " Notre-Dame de Paris ". Il pubblico esulta con una standing ovation: " Straordinario, è una domenica speciale!", esulta Max Giusti.

Nella puntata di domenica 4 ottobre di Caduta Libera , la campionessa Sara ha vinto 170 mila euro. Arrivata al gioco finale delle 10 Botole , la concorrente è riuscita a rispondere correttamente, aggiudicandosi così il montepremi.

Barbara commenta: "Oggi ho azzeccato tutti i premi e tutte le botole. Sono meravigliosamente contenta". Poi scherza con il conduttore: "Chiamalo il cardiochirurgo".

Chi è Sara, la campionessa di Caduta Libera

Sara, originaria di Mandrogne e residente a Spinetta Marengo, è una professoressa di matematica. È campionessa in carica dal 27 settembre. I 170mila euro si sommano alla vittorie di 10mila euro conquistata il 28 ottobre,

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