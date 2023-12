Wilma De Angelis e il tempo che passa: "Quest'anno non ce l'ho fatta a preparare i regali"

Wilma De Angelis parla a Verissimo del tempo che passa: "Gli anni sono arrivati di corsa".

Per quanto riguarda il Natale: "Quest'anno non è eccessivamente bello per me, sono un po' 'scassatella'. Faccio fatica a muovermi".

"Ho sempre preparato i regalini di Natale per tutti da sola, quest'anno non ce l'ho fatta. Mi portano in giro in macchina, ma non è la stessa cosa", aggiunge Wilma De Angelis, che però fa un augurio a se stessa per Natale: "Devo rendermi conto di quante cose belle e importanti ho la fortuna di avere vicino".