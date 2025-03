Vybes: "Ho iniziato a soffrire di ansia già da bambino, oggi la considero una benedizione"

Vybes parla a Verissimo dell'importanza della cura della salute mentale. "Ho sofferto di ansia fin da piccolo, tanto da imparare a conviverci. Prima la vedevo come uno svantaggio, mi chiedevo: 'Perché proprio a me?' perché vedevo gli altri più felici di me, io raramente riuscivo a essere in pace con me stesso", racconta il cantante, 22 anni.

Oggi Vybes ha fatto pace con la sua ansia: "Da un certo punto di vista è stata anche una benedizione perché mi permette di sfogarmi con la musica che per me è prima di tutto terapia". L'ultimo brano del cantante si chiama Chiedere aiuto: "Io ho chiesto aiuto fin da piccolo, da quando ho iniziato a soffrire di ansia. Ne ho sempre parlato con i ragazzi che mi seguono, sono argomenti che ho sempre affrontato".