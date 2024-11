Virginio: "A causa del bullismo ho pensato di farla finita"

Virginio parla a Verissimo del suo momento più difficile, quando da adolescente è stato vittima di bullismo. "Quello che oggi chiamiamo bullismo, allora non aveva questo nome, era semplicemente quello che ti accadeva se non eri conforme agli altri", racconta il cantautore, 39 anni.

Virginio afferma di aver pensato, in quel periodo, al peggio: "Ero arrivato a pensare che l'unica soluzione fosse farla finita. Se non ero accettato da nessuno, se non mi accettavo io stesso, non vedevo altre soluzioni. Quando arrivi a fare questi pensieri a 13 anni, ti senti di toccare il fondo".

Il cantautore è stato aiutato a superare quel periodo dalla terapia e dalla musica: "Ho avuto la fortuna di avere dei genitori che hanno capito e mi hanno accompagnato in un percorso di terapia. Poi anche la musica è stata terapeutica".