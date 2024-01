Vera Gemma sarà tra gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 7 gennaio su Canale 5. L'attrice, 53 anni, si racconta nel salotto di Silvia Toffanin a partire dal suo film Vera, che ripercorre la sua vita e che le sta dando enormi soddisfazioni in ambito internazionale. "Vera di Tizza Covi e Rainer Frimmel rappresenrerà l'Austria agli Oscar 2024 nella categoria miglior film internazionale - aveva scritto a settembre sui social - Ringrazio l’Austria per l'immensa fiducia riposta nel nostro lavoro e in un film, che parla della lotta quotidiana dell'essere umano in tutte le classi sociali senza giudicare, escludere o squalificare. Farò di tutto perché questo sia l'inizio di un altro viaggio indimenticabile insieme ai miei registi e tutti i co-protagonisti che come me, hanno dato l'anima per questo lavoro".