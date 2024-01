La rivincita di Vera Gemma: "Non ho mai smesso di crederci"

Vera Gemma sta vivendo un momento di grande soddisfazione per i risultati ottenuti dal docufilm Vera, in cui racconta la sua vita. E nell'intervista rilasciata a Verissimo condivide le difficoltà riscontrate in passato, prima di arrivare a questo importante successo: "Mi hanno fatto male artisticamente non capendomi, chiudendomi le porte in faccia per ventiquattro anni. E ancora oggi ho difficoltà a lavorare in Italia, tutte le proposte dopo questo film sono all'estero". "Sono stata giudicata per il mio modo di pormi, di vestirmi. Mi sembrava che perdonassero tutto a tutti, tranne che a me - prosegue nel salotto di Silvia Toffanin - Poi si dava per scontato che io non avessi talento, ma in realtà non mi davano modo di dimostrarlo. Ma sapevo che prima o poi ce l'avrei fatta, non ho mai smesso di crederci". Infine un augurio: "Io non mi sento arrivata da nessuna parte, nonostante la candidatura all'Oscar. Mi auguro di poter raggiungere livelli sempre più alti artisticamente, di poter fare altri film e dimostrare di essere una brava attrice. Vorrei invitare tutti a non arrendersi mai, perché non è vero che se un artista non ce l'ha fatta a 50 anni non ce la farà mai. Perché io ne sono l'esempio e questo è molto più importante di qualsiasi premio".