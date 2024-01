Valeria Golino: "Non è facile abituarsi a invecchiare"

Valeria Golino parla a Verissimo del tempo che passa.

Dopo aver esordito a 18 anni nel film di Lina Wertmüller Scherzo del destino in agguato dietro l'angolo come un brigante da strada, la carriera di Valeria Golino non si è mai fermata, arrivando fino a Hollywood.

Rivedendosi negli anni, Valeria Golino dice: "Non è facile abituarsi a invecchiare". Parlando del suo rapporto con il tempo che passa: "Il tempo che passa non è che non sia bello, ma è il tempo che passa. Sei sempre lì che cerchi di trovare un modo per abituarti, ma appena ti abitui, è già passato quindi devi trovare un nuovo modo".