Valentino Rossi, il video in moto con la figlia: "È andato abbastanza forte?"

Primo giro in moto per Giulietta, la figlia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello

Instagram @valeyellow46 e @francescasofianovello

Francesca Sofia Novello pubblica su Instagram un video in cui si vede Valentino Rossi, il suo compagno, in moto con Giulietta, la prima figlia della coppia nata a marzo 2022.

In un'altra clip condivisa nella storie della modella si sente anche la voce della piccola Giulietta: alla domanda "(il papà) è andato abbastanza forte in moto?", la bimba risponde "no".

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, la loro storia d'amore

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello si sono conosciuti in pista: lui correva come pilota, lei era una delle ombrelline. Dopo circa un anno di frequentazione, a dicembre del 2017 si sono fidanzati. A marzo del 2022 è nata la loro prima figlia, Giulietta Rossi. A luglio di quest'anno, hanno annunciato di aspettare una seconda figlia. "Mi aspettavo che fare il babbo sarebbe stato più difficile. Correre in auto e in moto è più difficile, a volte la pressione e la tensione ti fanno stare male, invece con Giulietta è tutto bello", aveva detto il campione in un'intervista.