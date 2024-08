Le vacanze dei Vip nell'estate 2024

Da Alice Campello e Alvaro Morata a Elisabetta Canalis: ecco le mete scelte dai Vip per le loro vacanze estive del 2024

Da Alvaro Morata e Alice Campello a Elisabetta Canalis, sono molti i Vip che hanno scelto il mare per trascorrere le vacanze estive 2024. Più precisamente quello della Sardegna, tra le regioni italiane più gettonate. Qui ha trascorso qualche giorno di relax anche Melissa Satta, dopo essere volata in Grecia insieme al fidanzato Carlo Gussalli Beretta.

Le bellezze della Grecia sono state viste anche da Laura Pausini: la cantante ha visitato l'Acropoli di Atene e ha navigato le acque del Mar Egeo insieme al marito Paolo Carta e alla figlia Paola.

Vacanze all'estero anche per Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa, che hanno scelto optato per un viaggio all'avventura in Thailandia insieme ai figli Lua Sophie e Sol Gabriel.

Nel video sopra, le vacanze estive dei Vip.