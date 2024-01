Umberto Tozzi, l’addio al fratello: "Riposa in pace Franco"

instagram_@umbertotozziofficial

Umberto Tozzi condivide sui social il suo dolore per la scomparsa del fratello Franco, che a marzo avrebbe compiuto 80 anni. "Ringrazio dal profondo del cuore tutte le persone che mi sono vicine in questo momento di grande dolore. Riposa in pace Franco", scrive il cantante a corredo di uno scatto amarcord del fratello maggiore, che aveva raggiunto anche lui il successo come cantante negli anni ‘60.

Franco Tozzi era nato il 26 marzo del 1944 a Rodi Garganico, in Puglia, ed era il primogenito di di Nicola Tozzi, agente di polizia originario di Vico del Gargano, e di Immacolata, casalinga, originaria di Montesarchio, in provincia di Benevento.

La famiglia Tozzi nel 1945 era emigrata a Torino, e Franco Tozzi negli anni '60 aveva abbandonato il posto di lavoro alla Lancia di Chivasso per inseguire la sua passione per la musica con un gruppo di giovani, con i quali aveva formato la band dei Pard's.

Nel 1965 Franco Tozzi aveva preso parte al Festival di Sanremo in coppia con Johny Tillotson con la canzone Non a caso il destino (ci ha fatto incontrare), partecipando poi anche a Un disco per l'estate, dove si era classificato al secondo posto dietro a Orietta Berti con il brano I tuoi occhi verdi, uno dei suoi più grandi successi.

Dopo aver pubblicato nel 1968 il 45 giri Nasce il giorno con la casa discografica Carisch, Franco Tozzi era passato alla Kansas e aveva formato il complesso Franco Tozzi Off Sound, che vedeva come chitarrista il fratello Umberto Tozzi.

La band nel 1970 aveva pubblicato il 45 giri Qui: il disco aveva segnato l'esordio come cantante di Umberto Tozzi, che aveva poi continuato a suonare nei concerti live del fratello con il complesso Il Suo Primo Amore fino al 1975.

Franco Tozzi nel 2016 aveva pubblicato l'EP Cinquanta, celebrativo dei suoi 50 anni di carriera. A questo erano seguiti nel 2018 il brano Anna Anna, inciso con il suo nuovo gruppo Team Tozzi, e nel 2019 la canzone I pazzi siete voi.

Il cantante aveva proposto quest'ultimo brano per il Festival di Sanremo 2019, ma la canzone - che avrebbe poi riscosso un grande successo sulle piattaforme digitali - non era stata ammessa alla kermesse canora, alla quale a breve parteciperà il fratello Umberto Tozzi come ospite nella serata dedicata alla cover, in cui i The Kolors canteranno con lui un medley dei suoi più grandi successi.