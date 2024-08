Ultimo, addio alla nonna Gina

Lutto per il cantante Ultimo: è scomparsa sua nonna Gina

Lutto per Ultimo: è scomparsa la nonna del cantante Gina. A darne l'annuncio Sandro Moriconi, papà di Niccolò Moriconi, questo è il vero nome di Ultimo.

"Ci hai riuniti come tutti gli anni al tuo ultimo Ferragosto e ci hai mostrato cosa significa vendere cara la pelle. Ciao mamma e tranquilla da lassù non mangerò tanto", ha scritto Sandro Moriconi su Facebook. Gina a settembre avrebbe compiuto 96 anni.

Nonna Gina era una star sui social, soprattutto tra i fan di Ultimo. Il cantante pubblicava spesso divertenti video insieme alla nonna. Come il filmato in cui Gina lanciava l'uscita del nuovo disco di Ultimo Altrove. Tra pochi mesi nonna Gina sarebbe diventata bisnonna: Ultimo è in attesa del primo figlio con la compagna Jacqueline Luna Di Giacomo.