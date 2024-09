Tutte le fan e i fan di Terra amara potranno incontrare uno dei loro attori turchi preferiti per le strade di Milano: Uğur Güneş si trova a Milano e condivide sul suo profilo Instagram alcuni scatti del suo viaggio.

Non sappiamo se l'attore turco si trovi in Italia per motivi di lavoro o per una vacanza, ma Uğur Güneş ne approfitta per passeggiare in centro e fare una foto al Duomo di Milano.

Uğur Güneş racconta la morte di Yilmaz a Verissimo

Dopo la morte di Ylmaz in Terra amara, Uğur Güneş aveva parlato nello studio di Verissimo della scomparsa del suo personaggio: "Per me è un addio a uno dei personaggi che ho interpretato al meglio. Il giorno in cui è morto è stato triste anche per me. È stato come perdere una parte di me". "La storia prevedeva questo. Era stato deciso sin dall'inizio che sarebbe morto. Non è stato improvvisato, lo sapevo già", aveva spiegato l'attore a Silvia Toffanin.