Uğur Güneş, l'attore turco celebre per aver vestito i panni di Yılmaz Akkaya nell'amatissima serie Terra Amara, ha ritrovato in palestra Furkan Palali, il 38enne che nella stessa soap interpretava Fikret Fekeli. "Con il signor Fikret", scrive Uğur a corredo del selfie scattato insieme al collega e condiviso nelle sue storie Instagram. Non è la prima volta che i due attori si ritrovano dopo il successo della serie televisiva: nel settembre 2024 Uğur Güneş aveva soggiornato in Italia, visitando prima Milano e successivamente Roma, e qui aveva incontrato proprio Furkan Palali, come testimoniato sui social. "Ciao", aveva scritto il 37enne in quell'occasione, rendendo felici i fan di Terra Amara. Anche nell'agosto 2023, Uğur Güneş aveva trascorso le vacanze in Italia prendendo anche parte all'Ariano International Film Festival e venendo travolto da un incredibile bagno di folla.