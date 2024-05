Ümit Beste Kargın ospite: a Verissimo Zeynep di Terra amara

L'attrice turca, che interpreta Zeynep in Terra amara, sarà ospite a Verissimo nel weekend di sabato 18 e domenica 19 maggio

In esclusiva a Verissimo Ümit Beste Kargın. L'attrice turca, che interpreta Zeynep in Terra amara, sarà ospite nel weekend di sabato 18 e domenica 19 maggio.

Nata a Eskisehir, nel nord ovest della Turchia, nel 1993, Ümit Beste Kargın è laureata in recitazione al Conservatorio statale dell’Università di Eskisehir. Ha iniziato a lavorare come modella, prendendo parte a diverse campagne pubblicitarie per importanti marchi.

I primi passi nella recitazione sono stati piccoli ruoli in serie tv. La notorietà è arrivata con Terra amara, serie in cui interpreta il ruolo di Zeynep, l'insegnante che riesce a conquistare il cuore di Fikret.