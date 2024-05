Ümit Beste Kargin e l'amore: "Sono single"

L'attrice turca, che interpreta Zeynep in Terra amara, parla a Verissimo dell'amore oggi: "Posso innamorarmi di tantissime cose, non necessariamente di un uomo"

Ümit Beste Kargin parla a Verissimo dell'amore oggi. L'attrice turca, che interpreta Zeynep in Terra amara, rivela di essere single: "Sono sola, non ho nessuno, ma sto bene".

Zeynep - che in Terra amara è protagonista di una bellissima storia d'amore con Fikret - in futuro sogna il matrimonio: "Spero di trovare la persona giusta".

Per quanto riguarda invece l'amore in generale, l'attrice afferma: "P osso innamorarmi di tantissime cose, non necessariamente di un uomo. Amo le persone, la natura, perciò non penso all'amore come a un rapporto esclusivo tra uomo e donna". Ümit Beste Kargin fa un esempio: "Sono innamorata della mia migliore amica, ma questo non significa che la voglio sposare".