Tommaso Stanzani, la fine della storia con Tommaso Zorzi: "Una mia decisione presa a malincuore"

Il ballerino parla a Verissimo della fine della sua relazione con l'influencer: "Non volevo che finisse, anche se sono stato io a prendere la decisione"

Tommaso Stanzani racconta a Verissimo la sua verità sulla fine della storia con Tommaso Zorzi: "Come in tutte le rotture, la colpa è al 50 e 50". Il ballerino però ammette: "All'epoca io non volevo che finisse, anche se sono stato io a prendere la decisione".

Oggi però il ballerino vede le cose da un'altra prospettiva: "A distanza di tempo penso di aver preso la decisione giusta. Tommaso è una persona intelligente, talentuosa, educata e simpatica, ma non fa per me. Ha un modo di amare diverso rispetto al mio".

Tommaso Stanzani ha ritrovato l'amore accanto a Oreste: "È una persona speciale. Sto bene. È dolce e ha saputo raccogliere i miei pezzi prima ancora che mi accorgessi di essere distrutto".