Tina Cipollari presenta la sorella Annarita: "Divento nonna"

Tina Cipollari presenta a Verissimo sua sorella Annarita, che ha annunciato che sta per diventare nonna.

"Mia figlia Ilaria sta per diventare mamma di un maschietto, si chiamerà Gabriele", ha affermato Annarita Cipollari, 65 anni.

Anche Tina Cipollari, 58 anni, ha condiviso l'emozione di diventare prozia: "Per me Ilaria è come se fosse la figlia femmina che non ho mai avuto".

Tina e Annarita Cipollari hanno parlato anche del loro legame speciale. "Quando avevo due mesi lei mi ha buttata giù dalle scale perché era gelosa. Da piccole eravamo un po' cane e gatto, ma poi crescendo abbiamo trovato la complicità e siamo sempre state vicine l'un l'altra nei momenti difficili".