Tina e Annarita Cipollari, l'intervista in 100 secondi

Le sorelle Tina e Annarita Cipollari hanno raccontato a Verissimo il legame che le ha sempre rese molto unite. Durante la puntata in onda domenica 7 aprile su Canale 5, l'opinionista di Uomini e Donne ha riavvolto il nastro della sua vita ripartendo dagli aneddoti della sua infanzia e dall'ammirazione che ha sempre provato per la sorella maggiore. "Io non è che ero gelosa, la ammiravo tantissimo, però volevo anch'io essere partecipe di questa sua gioia di vivere perché io non uscivo mai", ha raccontato Tina Cipollari a Silvia Toffanin. Ma l'intervista a Verissimo è stata anche l'occasione di Annarita per annunciare che presto diventerà nonna: "Arriverà un maschietto, Gabriele, il primo nipotino perché ho solo una figlia, Ilaria". E a suggellare ulteriormente il loro rapporto, i loro racconti si concludono con un affettuoso abbraccio.

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Tina e Annarita Cipollari a Verissimo.