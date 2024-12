Thais Wiggers ospite a Verissimo

La storia di una donna determinata e una mamma dal cuore grande: Thais Wiggers sarà ospite a Verissimo sabato 21 dicembre alle 16.30 su Canale 5.

Nata a Florianópolis, in Brasile, il 24 ottobre 1985, Thais Wiggers muove i primi passi nel mondo della moda all'età di quattordici anni.

Dopo Miami, prosegue la sua carriera di modella anche in Italia, dove si trasferisce nel 2004. Qui Thais esordisce in televisione, fino a essere scelta nel 2005 per il ruolo di velina bionda in Striscia la notizia, al fianco di Melissa Satta. Nel 2008 diventa mamma di Julia, nata dalla relazione con Teo Mammuccari.