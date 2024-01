Terra amara, Zuleyha: "Chiederò il divorzio a Demir" - L'anticipazione

Murat Ünalmış mostra a Verissimo un'anticipazione di Terra amara che riguarda il suo personaggio Demir, scomparso all'improvviso nella serie.

Zuleyha, durante un pranzo con Mehmet, gli rivela di avere l'intenzione di chiedere il divorzio a Demir.

"Ancora nessuna notizia di Demir?", le chiede Mehmet. Zuleyha risponde: "Ce n'è una. Ma, più che una notizia, è una decisione che ho preso. Domani chiamerò il mio avvocato: ho deciso che è ora di chiedere il divorzio".

Ospite a Verissimo, Murat Ünalmış, a proposito della scomparsa del suo personaggio, ha detto: "Tutti gli spettatori si chiederanno i motivi della scomparsa, cercheranno di capire le ragioni. È successo anche in Turchia. I motivi per cui le cose sono andate così, li voglio tenere per me. È un mio segreto".