Michelle Hunziker parla a Verissimo della terza edizione di Michelle Impossible & Friends, in partenza dal 6 marzo su Canale 5. La conduttrice rivela che ci sarà un remake, in chiave ironica, di Terra amara, la serie turca che sta avendo grandissimo successo in Italia.

"Dopo il successo incredibile di Terra amara, ho tratto ispirazione", racconta Michelle Hunziker. E aggiunge: "L'ho guardata. All'inizio sembra una serie anni '80, ma poi ti appassiona".

La conduttrice rivela anche parte del cast del suo remake che si chiamerà Lugano amara: "Ci saranno attori dal calibro di Claudio Santamaria, Claudio Amendola, Gerry Scotti, Katia Follesa...".