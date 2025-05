Teresanna Pugliese spiega la scelta di separarsi dai figli per partire per L’Isola dei Famosi

Tramite un lungo post pubblicato sui social, Teresanna Pugliese replica alla critiche ricevute dopo la sua scelta di partire per L'Isola dei Famosi e separarsi dai figli Gioele, nato a settembre 2024, e Francesco, venuto al mondo nel 2015.

"Una madre dovrebbe stare a casa con i suoi figli, non andare all’Isola dei Famosi" - inizia con questo virgolettato la didascalia che accompagna il video condiviso su Instagram dall'influencer - Ma oggi voglio parlarvi proprio da madre, prima ancora che da donna e da professionista. Partire per questa esperienza non significa amare meno i miei figli. Significa, invece, insegnare loro che una mamma può anche inseguire i propri sogni, lavorare, affrontare sfide, e tornare più forte e più presente di prima. I miei bambini (uno di 9 anni e uno di appena 7 mesi) resteranno con persone che li amano, che si prenderanno cura di loro con affetto e responsabilità. Non saranno mai soli".

Nelle parole condivise da Teresanna Pugliese insieme alla clip in cui saluta la sua famiglia prima di partire per L'Isola dei Famosi si legge: "Essere madre vuol dire anche mostrare ai propri figli che si può essere forti, coraggiosi, e indipendenti. Lo faccio per me, certo! Ma anche per loro, per il loro futuro, per costruire qualcosa che un giorno capiranno. Non chiedo comprensione a tutti, ma rispetto sì. Perché dietro questa scelta c’è amore, organizzazione e tanta consapevolezza. Essere madre non ha un’unica forma. E questa è la mia. Questa occasione per me è come un dono, qualcuno o qualcosa mi ha fatto un regalo! Un’esperienza tanto unica quanto forte, che mi cambierà per sempre! A chi giudica non vi auguro di cambiare idea su di me, vi auguro di avere sete di sogni, di sfide e di crescita".

Teresanna Pugliese, l'amore per i figli a Verissimo

Ospite a Verissimo, Teresanna Pugliese aveva presentato i figli Gioele e Francesco, nati rispettivamente nel 2024 e nel 2015, avuti insieme al marito Giovanni Gentile, sposato nel 2018. In trasmissione Francesco, 9 anni, aveva parlato della gioia di avere un fratellino: "Da molto tempo desideravo un fratellino, anche se a questa età sono un po' troppo grande per un fratellino, ma comunque giocherò con lui e gli insegnerò a fare nuove cose".