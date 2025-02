Teresanna Pugliese, la difficile storia di sua mamma Paola Liguori: "Ho pensato più volte di morire"

Paola Liguori, ospite insieme alla figlia Teresanna Pugliese, racconta la sua difficile storia, segnata dalle violenze di un uomo da cui ha trovato la forza di fuggire, senza voltarsi indietro, insieme ai loro quattro figli. "Questo ragazzo mi aveva colpito per la sua storia, era cresciuto da solo senza genitori. Pensavo di aver trovato l'amore, ma era una persona instabile", racconta Paola Liguori, che, a causa della gelosia del compagno, lascia la carriera di attrice, che l'aveva portata a recitare anche per Federico Fellini. Paola Liguori diventa mamma di quattro figli, tra cui Teresanna Pugliese. Ma la sua vita è segnata da continue violenze: "C'erano degli abusi. A un certo punto era tutto buio. Ho pensato più volte di morire". Proprio per i figli, Paola Liguori trova la forza di andarsene: "Ero scappata tante volte, ma, non potendo contare su nessun tipo di aiuto, tornavo da lui . Poi finalmente è arrivato il giorno in cui sono riuscita a fuggire per sempre. Avevo i gemelli di sette mesi nel passeggino e gli altri due figli al seguito. Ho percorso la strada con una velocità incredibile, per paura che mi scoprisse. Salita sul treno, ho visto la libertà". Non è stato semplice per Paola Liguori ricostruire la vita con quattro bambini piccoli: "Ci siamo rifugiati in diverse case famiglia. Siamo stati accolti anche dalla Comunità delle Suore di Madre Teresa di Calcutta. Ci sono stati momenti in cui non avevamo nulla. A volte mi è mancata la luce, il gas. I miei figli non sapevano che i vestiti si comprano anche nei negozi. A volte non andavano alle feste di compleanno perché non avevo soldi per il regalo".

Di quel periodo, Teresanna Pugliese ricorda: "Lei si è trovata veramente sola. Non so come abbia fatto. Ha dovuto combattere non solo per noi, ma anche contro il pregiudizio delle persone vicine e non. Sicuramente tutto questo ha fatto sì che noi crescessimo uniti in modo viscerale. Il dolore insegna tanto. Oggi noi non ci fermiamo facilmente, ci scoraggiamo difficilmente".