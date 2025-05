Una donna che ha messo la famiglia sopra qualunque cosa: Teresa Langella sarà ospite sabato 24 maggio a Verissimo insieme a una persona speciale.

Nata a Napoli il 31 gennaio del 1992, Teresa Langella si affaccia al mondo della televisione all'età di 18 anni, partecipando per la prima volta, come corteggiatrice, a Uomini e Donne, in onda su Canale 5. Torna nel programma nel 2012 e, nel 2018, l'influencer partecipa come tentatrice al noto programma Temptation Island.

Nello stesso anno, fa il suo ritorno, per la terza volta, a Uomini e Donne, questa volta nel ruolo di tronista. Ed è proprio nel 2019 che conosce Andrea Del Corso, oggi suo marito. Dopo l'esperienza nel dating show, la coppia si è sposata il 14 settembre del 2024.