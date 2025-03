Teresa Langella e il marito Andrea Dal Corso

Teresa Langella, 33 anni, condivide sui social una dolce dedica al marito Andrea Dal Corso, in occasione del suo 38esimo compleanno, che è stato il 17 marzo. Un carosello di foto dove i due sono ritratti insieme in diversi momenti, accompagnato da una tenera didascalia: “Amo il rispetto che hai di me e quella capacità di prenderti cura di noi e di questo amore che cresce ogni giorno. E amo da impazzire il fatto che tu sia mio marito. Auguri di buon compleanno Amore Mio. Sei il mio più grande Valore aggiunto. Ti amo tanto tanto".

La storia d'amore tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso

La storia d'amore tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso è iniziata nel 2019 a Uomini e Donne. I due, convolati a nozze a settembre 2024, hanno espresso più volte il desiderio di avere figli. Ospite a Verissimo, Teresa Langella aveva raccontato il suo sogno di maternità: "Il pensiero di avere un bambino c’è già da un po’. Siamo fiduciosi. Non sei tu a decidere quando e se arriverà, ma rimango positiva".

Sempre a Verissimo, fresca di matrimonio, la coppia aveva parlato del viaggio di nozze. "Ho impiegato quasi sei mesi per organizzare questo viaggio. Toccheremo un po' di tappe, ma le più importanti sono il Giappone e il Sudafrica", aveva raccontato Andrea Dal Corso in quell'occasione.