Stefano Fresi rassicura i fan dopo il malore: "Sto benissimo"

Stefano Fresi condivide sui social un aggiornamento sulle sue condizioni di salute, dopo aver avuto un malore nella serata di sabato 9 marzo sul palcoscenico del Centro Lucia di Botticino a Brescia, durante la rappresentazione dello spettacolo Dioggene.

"Capisco la vostra preoccupazione, ma i giornali a volte tendono a ingigantire le cose. Sto benissimo, è stata un evento episodico. Mi sono fermato, ho fatto tutti i controlli e sto veramente bene, scoppio di salute. Quindi, state tranquilli e vi ringrazio per l'affetto dimostrato, vi voglio bene", ha detto l'attore di 49 anni ai fan nelle sue storie su Instagram.

Stefano Fresi, durante lo spettacolo, si era accorto di non stare bene e inizialmente aveva avvisato il pubblico che quanto stava succedendo non faceva parte della rappresentazione: "Scusate, non è nello spettacolo", aveva detto l'attore, che era stato poi soccorso dai medici del 118, allertato dal personale del teatro, che aveva interrotto lo spettacolo.

Il Centro Lucia di Botticino aveva poi rassicurato i fan dell'attore con un post su Facebook: "In seguito al malore di Stefano Fresi avvenuto durante la rappresentazione, informiamo il nostro gentile pubblico che abbiamo parlato con Stefano Fresi e ci ha rassicurato sulle sue condizioni di salute. Lo spavento è stato tanto per tutti, anche perché, per un attore, interrompere uno spettacolo è sempre l'ultima possibilità".

"Fortunatamente tutto si sta risolvendo. Stefano sta meglio e ci ha subito detto che vuol recuperare la data. Pertanto, stiamo lavorando per trovarne una disponibile compatibilmente con la programmazione del teatro e vi informeremo il prima possibile. Il biglietto, per chi lo ha acquistato, sarà il medesimo. Grazie a tutti e forza Stefano!", si concludeva il messaggio.

Stefano Fresi è sposato con Cristiana Polegri, sassofonista, con la quale ha avuto il figlio Lorenzo: "Se dovessi vincere un Oscar, sarebbe comunque la seconda cosa più importante per me, perché la prima rimarrebbe sempre Lorenzo", aveva raccontato l'attore a Verissimo, parlando del suo rapporto con il successo.