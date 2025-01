Stefano Fresi e la dedica alla moglie: "Da venti anni la certezza che sarei invecchiato accanto a te"

Stefano Fresi condivide sui social un toccante messaggio per celebrare il ventesimo anniversario d'amore con la moglie Cristiana Polegri. "Era più o meno mezzogiorno quando, venti anni fa, mi sono risvegliato accanto a te nel tuo letto e ti ho guardata con la certezza che, qualunque cosa fosse accaduta, io sarei invecchiato accanto a te. Da allora lo penso ogni giorno", ha scritto l'attore romano, 50 anni, a corredo di uno scatto in cui sorride teneramente proprio insieme alla moglie.

Ospite a Verissimo nel novembre 2022, Stefano Fresi aveva parlato della storia d'amore con la sassofonista Cristiana Polegri. "Ci siamo conosciuti nel 1997, poi nel 2004 abbiamo iniziato a uscire insieme con alcuni amici in comune. Ci siamo innamorati perdutamente ed è ancora così". Nella stessa occasione, l'attore si era anche soffermato sull'importanza del figlio Lorenzo, . "Se dovessi vincere un Oscar, sarebbe comunque la seconda cosa più importante per me, perché la prima rimarrebbe sempre Lorenzo". E aveva aggiunto un aneddoto: "Una volta mi ha fatto piangere come un bambino. Ha detto una cosa che mi ha commosso: da grande voglio fare l'attore come papà perché voglio far ridere la mamma come fa lui".