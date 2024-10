Stefania Picasso e gli ultimi giorni accanto al marito Franco Gatti: "Sono stati bellissimi"

Stefania Picasso ricorda a Verissimo il marito Franco Gatti, storico membro dei Ricchi e Poveri scomparso nel 2022: "Prima che entrasse in coma, mi ha detto delle cose bellissime: 'Ti ho amato tanto e ti amerò per sempre'".

Stefania Picasso ricorda a Verissimo il marito Franco Gatti, storico membro dei Ricchi e Poveri scomparso nel 2022. "La scomparsa di Franco è stata dura. Credevo che dopo la morte di mio figlio, le altre morti fossero più 'leggere' invece i dolori si sommano. La sua scomparsa è stata abbastanza improvvisa e traumatica", afferma Stefania Picasso che nel 2013 perse il figlio Alessio a soli 22 anni.

Riguardo agli ultimi giorni di vita di Franco Gatti: "Nonostante tutto sono stati bellissimi perché era come se tutti i nostri momenti più difficili si fossero cancellati. Ci siamo perdonati tutto. È stato bellissimo. Prima che entrasse in coma, mi ha detto delle cose bellissime: 'Ti ho amato tanto e ti amerò per sempre'".

Nel corso dell'intervista, Stefania Picasso ha ricordato anche suo figlio Alessio: "Era un genio e questo lo rendeva un po' faticoso come figlio. Io l'ho adorato e amato, lo stimavo come persona. Ha fatto tutto di corsa, come se si sentisse che la sua vita terrena sarebbe stata molto breve. A 22 anni aveva già una posizione ben definita dal punto di vista lavorativo".

Per quanto riguarda la scomparsa del figlio: "Non si è suicidato, se fosse lo direi. È probabile che nell'ultimo periodo fosse un po' depresso e sotto tensione".