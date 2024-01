Stash e Giulia Belmonte, il battesimo della figlia Imagine

Stash e Giulia Belmonte hanno chiuso il 2023 con il battesimo della secondogenita Imagine Fiordispino, nata il 14 agosto 2022. Il cantante e la giornalista, che si sono conosciuti nel 2017, hanno infatti condiviso sui social alcuni scatti e un toccante video della cerimonia, raccogliendo tra i commenti gli auguri di amici e fan.

"Il Battesimo di Imagine. Un giorno così speciale", scrive la giornalista a corredo di uno scatto in cui la coppia appare con la secondogenita insieme alla torta preparata per l'occasione. "Vi amo" è l'immediata risposta del frontman dei The Kolors, immortalato anche in un video del battesimo in cui risuona in sottofondo proprio "Imagine", la celebre canzone firmata da John Lennon.

A inizio dicembre la coppia aveva celebrato il terzo compleanno della primogenita Grace. "Oggi sono tre anni che sei qui, amore mio... Tre anni che tutto ha un senso. Ti amo piccola Grace!", aveva commentato per l'occasione il cantante, a cui aveva fatto eco la compagna Giulia Belmonte.

Stash e Giulia Belmonte, l'amore per le figlie raccontato a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Stash e Giulia Belmonte avevano spiegato tutto l'amore provato nei confronti delle figlie. "Sento di essere migliorato accanto a Giulia e le nostre due poesie che ci sono state regalate. Penso che un figlio sia un dono. Adesso è tutto amplificato, ho tanta voglia di condividere le mie emozioni", raccontava il cantante, senza nascondere l'ipotesi di allargare ulteriormente la famiglia: "Avere un figlio è una cosa stupenda, ma non è qualcosa che si decide". "Io sono felicissima. Guardo Stash e le nostre figlie Grace e Imagine, che tra loro già interagiscono, e capisco che non mi manca nulla", lo aveva assecondato Giulia Belmonte. La coppia ha accolto la primogenita Grace il 3 dicembre del 2020, mentre il 14 agosto del 2022 è venuta alla luce loro seconda figlia. Stash, ospite di Silvia Toffanin anche prima dell'arrivo di Imagine, Stash aveva raccontato: "Quando ho saputo di aspettare una bambina, la prima volta, quindi con Grace, si è instaurato subito qualcosa di magico tra me e lei. Quindi vorrei fosse femmina, sia per il rapporto speciale che si instaura tra papà e figlia, ma anche per Grace, visto che avranno meno di due anni di differenza".

Nel video proposto qui di seguito, la storia d'amore di Stash e Giulia Belmonte.